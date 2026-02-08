Riforma titoli esteri | Mimit punta a iter più rapidi e trasparenti per professionisti e studenti italiani all’estero

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) annuncia un intervento per accelerare e semplificare le pratiche di riconoscimento dei titoli esteri. L’obiettivo è rendere più trasparenti le procedure per studenti e professionisti italiani che ottengono qualifiche all’estero, riducendo i tempi e i passaggi necessari. La riforma mira a rendere più facile e immediato il percorso per chi vuole lavorare o studiare fuori dal Paese.

Il futuro del riconoscimento dei titoli di studio e professionali conseguiti all'estero è destinato a una profonda trasformazione, con l'obiettivo di snellire procedure considerate da tempo complesse e spesso eccessivamente lunghe. L'annuncio, contenuto nel libro bianco "Made in Italy 2030" presentato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (Cnel) l'8 febbraio 2026, segna un punto di svolta per migliaia di professionisti stranieri desiderosi di esercitare la loro professione in Italia e per un numero crescente di cittadini italiani che hanno scelto di formarsi all'estero.

