Riforma giustizia l’ex Guardasigilli Flick | Politica e giudici collaborino

Giovanni Maria Flick, ex Guardasigilli e già presidente della Consulta, torna a parlare di riforma della giustizia. Sottolinea che la sfida più grande è far lavorare insieme politica e giudici, senza che si blocchino a vicenda. Flick dice che migliorare la qualità, la velocità e l’efficienza dei processi è complicato, soprattutto perché l’intelligenza artificiale può aiutare ma non è semplice da implementare. La sua proposta è che le due parti collaborino di più per risolvere i problemi del sistema giudiziario.

Roma, 8 febbraio 2026 – Professor Giovanni Maria Flick, ex Guardasigilli ed ex presidente della Consulta, riformare la giustizia, tenendo insieme efficienza e tutela dei valori, è una sfida che ha sempre incontrato molte resistenze, perché secondo lei? "Qualità, velocità ed efficienza è, ad esempio, la sfida che ha l’Intelligenza artificiale che si propone l’idea di realizzare un sistema in cui siano d’accordo tutte queste cose: è la cosa più difficile che si possa fare. L’efficienza invoca la semplificazione al massimo, la tutela dei valori evoca una profondità di ragionamento di fronte alla quale l’efficienza può doversi arrendere, quindi è normale che una parte si schieri per l’efficienza e una per la velocità". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La riforma della giustizia sul tavolo del governo sta scaldando gli animi.

Il ministro Nordio ha sottolineato che molti all’opposizione sostengono la riforma della giustizia, ma votano “no” per motivi politici.

