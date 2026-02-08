Rieti vince all’overtime una battaglia con Mestre | Hogue eroe al PalaSojourner 82-80 il finale

La Rieti batte Mestre al fotofinish, 82-80, dopo un overtime tiratissimo. Hogue si mette in evidenza come protagonista e trascina la squadra verso il successo. La partita è stata combattuta fino all’ultimo secondo, con entrambe le formazioni che hanno dato tutto in campo. Alla fine, i padroni di casa festeggiano una vittoria sofferta e sudata.

La RSR Sebastiani Rieti ha conquistato una vittoria al cardiopalma contro la Gemini Mestre al PalaSojourner, chiudendo la partita sul 82-80 al termine di un combattuto overtime. Un finale di partita al cardiopalma, reso possibile da due canestri decisivi di Hogue negli ultimi secondi, ha permesso alla squadra reatina di superare un avversario ostico e mantenere la sua posizione tra le migliori formazioni del campionato. La ventisettesima giornata di campionato ha regalato agli appassionati una sfida intensa e ricca di colpi di scena, che ha tenuto col fiato sospeso il pubblico presente e gli spettatori da casa.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Rieti Mestre Fortitudo, Sorokas non basta: al PalaSojourner di Rieti vince la Real Sebastiani La formazione di Fortitudo Bologna affronta una difficile trasferta al PalaSojourner di Rieti, dove la Real Sebastiani si impone con merito. Dopo Mestre l'Unieuro cerca conferme contro Rieti: al Palafiera si gioca sabato sera Dopo la vittoria contro Mestre, l'Unieuro Forlì torna in campo per affrontare Rieti al Palafiera. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Rieti Mestre Estra, così fa malissimo. Pistoia beffata sulla sirena. Rieti fa festa all’overtimeBiancorossi a un centimetro dal ritorno alla vittoria, ma Udom gela il PalaCarrara. Al termine della gara nel segno del ricordo di Marianella, ecco il nono ko di fila. msn.com I risultati della giornata 25 in #SerieA2OldWildWest. Rimini vince a Ruvo di Puglia e aggancia le squadre a 32 punti tra le quali la Valtur Brindisi. Perdono Verona e Rieti, quest'ultima a Bergamo, prossima avversaria di Brindisi, e che è tornata a giocare per un facebook Sebastiani, non arriva la quinta vittoria di fila: Bergamo vince 65-50 x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.