Rieti nel 2026 rivive l’Impero Romano | festival dedicato a Vespasiano tra storia studi e rievocazioni

Rieti si prepara a tornare indietro nel tempo, con un festival tutto dedicato a Vespasiano. Dal 1° al 5 luglio 2026, la città e la sua provincia si trasformeranno in un grande palcoscenico storico, con rievocazioni, studi e iniziative che celebrano l’impero romano e la figura dell’imperatore nato proprio qui, nella Sabina. Un modo per riscoprire le radici antiche e rivivere la grandezza di quell’epoca.

La Sabina si prepara a un viaggio nel tempo, un ritorno alle sue radici imperiali con il "I Festival dei Sabini: Il ritorno di Vespasiano", un evento che dal 1° al 5 luglio 2026 trasformerà Rieti e il suo territorio in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla grandezza dell'Impero Romano e, in particolare, alla figura di Tito Flavio Vespasiano, nato proprio in questa terra. L'iniziativa, promossa dal Gruppo Storico Sabino, non è una semplice rievocazione, ma un'immersione totale nella storia, un progetto culturale ambizioso che mira a valorizzare l'identità sabina e a rafforzare il legame tra passato e presente.

