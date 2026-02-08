Rider i nuovi schiavi | 10 ore di lavoro per 2 euro lordi a consegna Rischiamo di essere rapinati in strada e aggrediti dal clienti
I rider italiani denunciano condizioni di lavoro dure e insicure. Lavorano spesso 10 ore al giorno per appena due euro lordi a consegna. Molti di loro rischiano di essere rapinati o aggrediti in strada, soprattutto quando si tratta di consegnare ai piani alti o rifiutarsi di salire. La pressione per fare più consegne in meno tempo aumenta il pericolo e porta a situazioni di tensione con i clienti, che a volte si traducono in comportamenti violenti. La situazione mette in luce un sistema che mette a dura prova chi consegna il cibo, tra risch
Scarsa sicurezza stradale, tentativi di aggressione e di rapina, trattamenti in alcuni casi violenti da parte dei clienti, per il rifiuto di consegnare il cibo ai piani, un sistema che spinge ad andare sempre più veloci. Il tutto, in media - come rivelato dall'indagine della Nidil Cigl - per una.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Vita da rider, i nuovi schiavi dell'algoritmo: 10 ore di lavoro per 2-4 euro a consegna
Un rider racconta le sue giornate: dieci ore in sella tra traffico, pioggia e caldo, per portare cibo e guadagnare tra i 2 e i 4 euro a consegna.
La trappola del food delivery: per i rider 10 ore di lavoro al giorno con 2 euro a consegna
La condizione dei rider del food delivery torna alla ribalta con un'inchiesta nazionale di Nidil Cgil.
