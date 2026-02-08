Ricordi e confessioni in ’Racconto autobiografico di un aviere povero’
Alberto Carpina, 88 anni, ha appena pubblicato il suo sesto libro intitolato “Racconto autobiografico di un aviere povero”. In questo testo, l’autore rivela ricordi e confessioni legati alla sua vita, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri sulla sua esperienza. Il libro si presenta come una testimonianza sincera di un uomo che ha vissuto momenti difficili e che ora li mette nero su bianco, con parole semplici e toccanti.
Il titolo è accattivante: ’Racconto autobiografico di un aviere povero ’. E’ il sesto libro di Alberto Carpina, 88 anni, poeta e scrittore. Carpina, che ha lavorato come operatore tecnico all’Ospedale Civile Provincia, è cavaliere della Repubblica. La storia dell’aviere povero è la sua. Carpina qui torna indietro nel tempo, a quando era ragazzo e abitava con la famiglia in una fattoria di Ronchi. Allora non c’erano le luci della villeggiatura e del turismo di massa. Oltre ai genitori, viveva con quattro sorelle e un fratello. Alberto era l’ultimo nato in quella caasa dove tutti si adoperavano nel duro lavoro dei campi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
