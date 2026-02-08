Ricordate l’assurdo litigio tra Antonella Elia e Achille Lauro? Ecco cosa era successo

Antonella Elia ricorda il litigio con Achille Lauro a Pechino Express. Le parole si sono fatte dure, con scene che sono state censurate. La Elia ammette di aver fatto una previsione sbagliata e di aver vissuto un momento difficile con il cantante. La discussione ha lasciato il segno, e ora l’ex concorrente rivela dettagli che pochi conoscevano.

Antonella Elia ricorda la lite con Achille Lauro a Pechino Express: parole forti, scene censurate e una previsione clamorosamente sbagliata. Leggi anche: Che delusione Achille Lauro, la risposta sgarbata a Giorgia è una caduta di stile: l’eleganza non è nell’abito Nel vasto archivio delle liti televisive memorabili, quella tra Antonella Elia e Achille Lauro occupa un posto speciale. Un episodio diventato cult, non solo per i toni accesissimi, ma anche per come il tempo ne abbia completamente ribaltato il significato. Era il 2017 e i due partecipavano a Pechino Express: una sfida fisica, qualche parola di troppo e una previsione che si sarebbe rivelata clamorosamente errata. 🔗 Leggi su Donnapop.it

