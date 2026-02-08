Riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero cambia l’accertamento

Il governo sta preparando una nuova procedura per il riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero. Le pratiche diventeranno più semplici e veloci grazie a procedure digitalizzate e più standardizzate. La riforma mira a rendere più facile per i professionisti stranieri ottenere il riconoscimento delle qualifiche in Italia.

Il riconoscimento delle professioni e dei titoli conseguiti all’estero è destinato a cambiare nei prossimi anni, con procedure più snelle, digitalizzate e standardizzate. La notizia arriva dal libro bianco Made in Italy 2030, presentato al Cnel dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il documento, che disegna la strategia industriale del Paese per i prossimi anni, dedica particolare attenzione al capitale umano e alla mobilità professionale, sottolineando come il riconoscimento dei titoli esteri sia uno strumento fondamentale per sostenere la competitività delle imprese e favorire l’innovazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Il Tar ha recentemente confermato la validità dei titoli di specializzazione al sostegno conseguiti in Spagna, segnando un'importante svolta nella questione.

