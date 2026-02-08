Riattivato l’account del legale di Corona Mediaset | Mai segnalato il suo profilo E Falsissimo finisce a teatro

L’account Instagram di Ivano Chiesa, il legale di Fabrizio Corona, torna online. Dopo che sabato era stato oscurato, il profilo è stato riattivato senza che Mediaset abbia mai segnalato il suo profilo. Nel frattempo, il film “Falsissimo” finisce a teatro.

È stato riattivato l’account Instagram di Ivano Chiesa, storico legale di Fabrizio Corona, dopo che nel pomeriggio di sabato 7 febbraio, gli era stato oscurato il profilo. « Mi hanno sospeso l’account Instagram, perché non avrei rispettato gli standard di Meta», aveva denunciato. «Io parlo solo di questioni giudiziarie (sui social, ndr ) – dichiara -, ovviamente con i dovuti modi, e quindi lo considero un atto di censura ancor più grave di quello fatto nei confronti del mio assistito». Secondo quanto apprende Open, il profilo del legale dell’ex paparazzo era stato sospeso perché i contenuti avrebbero generato una crisi virale.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Corona Legale

L’avvocato di Fabrizio Corona, Ivano Chiesa, si è visto rimuovere il suo account Instagram senza preavviso.

Questa mattina sono stati sospesi gli account social di Ivano Chiesa, l’avvocato di Fabrizio Corona.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Corona Legale

Argomenti discussi: Riattivati i profili social di Fabrizio Corona. I fan esultano: Ora avanti verso lo scacco matto al potere; Riattivato il profilo dell’avvocato di Corona: non era censura ma crisi virale dei contenuti; Sanità, attivato a Ca’ Foncello l’ambulatorio dedicato per gli acufeni; Fabrizio Corona, profili social riattivati (anzi no): caos sul web e l’ultima mossa di Mediaset.

Riattivato l’account del legale di Corona, Mediaset: «Mai segnalato il suo profilo». E Falsissimo finisce a teatroSul sito di Gruppo Anteprima compaiono le prime date del tour di Corona a teatro, tutte concentrate nel mese di maggio: si parte da Milano il 7 all’Eco Teatro, per poi proseguire a Catania il 14, Napo ... open.online

Buongiorno a tutti, ho appena creato un account psn a mio figlio e non riesco a condividere il plus premium con lui, nonostante sia nella stessa ps5 e attivato la condivisione e tutto. Però riesce a giocare ai giochi scaricati tramite premium e giocare online... cos facebook