Riapriamo in barba ai ladri Dopo l’assalto alla gioielleria Grotti sfoggia la nuova vetrina

Dopo l’assalto, la gioielleria di Grotti riapre le porte con una vetrina nuova di zecca. La scena si ripete tra i passanti che si fermano a guardare i gioielli, alcuni salutano con la mano, altri alzano il pollice. La riapertura arriva in un momento di grande attenzione, mentre i ladri hanno cercato di mettere tutto in ginocchio. Ora, la gioielleria vuole mostrare che non si ferma davanti a niente.

Le vetrine, ora brillano. E i passanti si fermano ad ammirare i gioielli tornati al loro posto, qualcuno saluta con la mano, alza il pollice. Sono gli aretini che hanno fatto quadrato attorno a Mauro Grotti e la moglie Maria Celeste dal giorno in cui - era il 9 gennaio - cinque banditi hanno assaltato la gioielleria che affaccia sui Bastioni. "In due minuti e mezzo hanno portato via il lavoro di mezzo secolo", dice Mauro. Ha ereditato l’attività dal padre Dino, fondatore nel 1948 della storica boutique, negli anni diventata punto di riferimento di generazioni di clienti per ogni cerimonia importante che segna un tornante della vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

