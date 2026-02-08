Reyer Venezia senza RJ Cole per la sfida contro Napoli

La Reyer Venezia scende in campo senza RJ Cole contro Napoli. La squadra di coach De Raffaele dovrà fare a meno del playmaker statunitense, uno dei giocatori più importanti, lasciando spazio a nuove soluzioni in regia. La sfida si preannuncia difficile, perché il roster veneziano è più corto del solito e dovrà stringere i denti per portare a casa i due punti.

La sfida tra reyer venezia e guerri napoli si presenta in un contesto di roster ridotto, con l'assenza di elementi chiave che potrebbe incidere sulle soluzioni offensive e sulle rotazioni. RJ Cole non sarà a disposizione per motivi familiari e dovrà rientrare negli Stati Uniti, aggiungendosi ad altre defezioni già annunciate. Per la squadra lagunare la situazione richiede una gestione accurata delle risorse disponibili e una lettura rapida delle dinamiche di partita, in un match decisivo del calendario. In questa cornice si inseriscono anche Nikolic e Bowman, che non prenderanno parte all'incontro contro la formazione partenopea.

