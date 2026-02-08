Reti di Mbama ed ezzaituoni Casette Verdini fa la voce grossa L’Azzurra Colli è senza scampo

Questa sera, le squadre di Casette Verdini hanno battuto l’Azzurra Colli con un punteggio di 2-0. La partita è stata decisa dai gol di Carnevali e Trinetta, mentre i giocatori di Colli non sono riusciti a creare occasioni per riaprire il match. La squadra di casa ha mostrato più determinazione, portando a casa tre punti importanti.

Casette Verdini 2 Azzurra Colli 0 Carnevali, Trinetta, Ciurlanti (17' st Isaku), Tidiane (36' st Cacciamani), Moschetta, Delfino, Campana, Morettini, Ezzaituoni, Mbama, Romanski. All. Lattanzi. AZZURRA COLLI: Filiaci, Sabatini, Acciarri, Felicetti, Gabrielli, Filipponi, Cardinali (11' st Angelini), Marucci (31' st Galli), Liberati, Valentini (11' st Salvucci), Pampano (11' st Esposito). All. Pelliccioni. Arbitro: Eddin Chenouf di Pesaro. Reti: 28' Mbama, 47' st Ezzaituoni. Una prestazione impeccabile dei padroni di casa del Casette Verdini non lascia scampo alla capolista Azzurra Colli, che divideva la vetta assieme all'Aurora Treia.

