Report stasera su Rai 3 Crans Montana | lusso potere e la strage di Capodanno

Questa sera su Rai 3 va in onda un reportage su Crans Montana. La località, famosa per il suo lusso e il turismo di élite, nasconde anche lati oscuri. La crescita rapida del posto ha favorito interessi nascosti e, purtroppo, tragedie come quella di Capodanno. La trasmissione cerca di fare luce su quello che si nasconde dietro il glamour della zona.

Report esplora Crans Montana, luogo simbolo del turismo d'élite, e svela come la crescita rapida abbia favorito interessi nascosti e tragedie come quella di Capodanno. Torna questa sera, domenica 8 febbraio, l'appuntamento con Report, il programma di inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci, in onda in prima serata alle 20.30 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. Anche questa puntata si preannuncia densa di rivelazioni, con reportage che toccano temi delicatissimi: dossieraggi illegali, riforma della giustizia e intrecci di potere ed economia internazionale. Cosa era Equalize e chi spiava Per la prima volta parlano i protagonisti di Equalize, la macchina infernale - così l'hanno definita i magistrati - che per anni avrebbe svolto attività di dossieraggio illegale ai danni di politici, imprenditori e personaggi noti . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Durante le riprese a Crans-Montana, la troupe Rai è stata vittima di un’aggressione, con insulti, minacce e spintoni rivolti all’inviato.

Aggiornamenti su Giovanni Tamburi, disperso durante la strage di Capodanno a Crans-Montana.

Aperta un’inchiesta sul rogo che ha distrutto il “monumento” alle 41 vittime della strage di Capodanno. Nuovi interrogatori per Jacques e Jessica Moretti, i titolari del Constellation Leggi l'articolo #CransMontana facebook

Crans-Montana, Giorgio Fonio ritira la querela contro il giornalista italiano x.com