Replica La Promessa in streaming puntata 8 febbraio 2026 | Video Mediaset

Oggi, nella soap spagnola La Promessa, i fan hanno assistito a un episodio carico di tensione. Pia, appena uscita dal cimitero, si mostra sconvolta e confida a Curro di aver visto la pelle, la lingua e le unghie di Jana di colore blu. Una scoperta che conferma i sospetti del valletto e che aggiunge ancora più mistero alla vicenda.

Nuovo appuntamento oggi – domenica 8 febbraio 2026 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Pia torna profondamente scossa dal cimitero, ma rivela a Curro di aver visto la pelle di Jana, la sua lingua e le sue unghie, di colore blu, confermando i sospetti del valletto. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming.

