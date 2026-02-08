Reggio Emilia | uomo trovato morto in casa indagini per possibile intossicazione da fumo Malore durante la cottura?

Reggio Emilia si sveglia con una notizia triste: un uomo di 65 anni è stato trovato morto nella sua casa di Cogruzzo di Castelnovo Sotto. Le prime ipotesi degli inquirenti puntano a un’intossicazione da fumo, forse legata a un malore durante la cottura. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa sia successo davvero.

Achille Folloni, 65 anni, ex tecnico specializzato nella manutenzione di gru edili e ora in pensione, è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via Prato Bovino a Cogruzzo di Castelnovo Sotto, nella provincia di Reggio Emilia. L’allarme è scattato giovedì sera, quando alcuni familiari hanno rinvenuto l’uomo privo di sensi. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, giunti con ambulanza e automedica, i medici non hanno potuto fare nulla per rianimare Folloni. La tragica scoperta si inserisce in un contesto già segnato da un precedente episodio che aveva coinvolto la stessa abitazione, un’intossicazione da monossido di carbonio verificatasi circa un mese fa, che aveva portato Folloni e la sua compagna al ricovero ospedaliero.🔗 Leggi su Ameve.eu

