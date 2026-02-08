Reggio Calabria Mario Cardia | la cultura è presidio civile

Reggio Calabria si prepara a sostenere i suoi spazi culturali. Mario Cardia sottolinea come le associazioni come Dedalo – International Art Gallery siano fondamentali per rafforzare il senso di comunità. Con mostre come “Behind the Mask”, l’arte diventa uno strumento di coesione e identità locale. La città si muove per valorizzare e difendere i propri presidi culturali.

Reggio Calabria è chiamata a riconoscere e sostenere i propri presidi culturali, incarnati da realtà come l'Associazione Dedalo – International Art Gallery, che con iniziative come la mostra collettiva "Behind the Mask" dimostrano come l'arte possa essere un motore di coesione sociale e identitaria per l'intera comunità. È l'appello lanciato dal Consigliere Comunale di Reggio Calabria, Mario Cardia, da poco entrato a far parte del gruppo "Noi Moderati", che sottolinea come, in un periodo storico segnato da incertezze e dalla necessità di nuovi punti di riferimento, la cultura si rivela uno strumento indispensabile per la crescita civile e la valorizzazione del territorio.

