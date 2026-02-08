La Reggina torna a vincere all’ultimo secondo, ma questa volta il successo non convince del tutto. Nel match contro Ragusa, il gol decisivo di Girasole arriva al 90’, regalando tre punti che però lasciano molte domande sul gioco e sulla prestazione della squadra. La vittoria è di fatto un premio, più che una dimostrazione di forza.

La Reggina vince ancora, ma la vittoria a Ragusa, conquistata al 90’ grazie a un gol di Domenico Girasole, lascia più dubbi che certezze. Un altro successo di sofferenza, un altro successo allo scadere, che porta i punti degli amaranto a un distacco di dieci lunghezze dalla seconda in classifica, ma che evidenzia una fragilità preoccupante nel gioco espresso, un’incertezza tattica che rischia di compromettere il cammino verso la vetta. L’ennesimo finale al cardiopalma, come già visto a Vallo della Lucania e a Enna, solleva interrogativi legittimi sulla tenacia della squadra di Torrisi e sulla sua capacità di dominare le partite, al di là del risultato finale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Reggina Ragusa

Il Crotone vince all’ultimo secondo contro l’Atalanta U23.

Il Napoli vince 3-2 sul campo del Genoa all’ultimo secondo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Reggina Ragusa

Argomenti discussi: Giacomo Tedesco a Tris TV: La Reggina ha faticato senza Ragusa. Foti nel 2015 ha rischiato di morire, altrimenti...; Verso Ragusa-Reggina, ritornare alla vittoria per volare ancor più alto; Reggina, il patron Ballarino carica i tifosi: Tutti uniti per la decima vittoria e l'addio a questa categoria · ilreggino.it; Reggina: un buon pareggio o una occasione persa?.

Reggina: un’altra vittoria allo scadere, ma di buono c’è solo il risultato. Ragusa KO al 90?, ci pensa Domenico GirasoleCome a Vallo della Lucania due settimane fa. Sempre allo scadere. Sempre al 90?. Ma sono sempre tre punti. Con molta più fatica del previsto, la Reggina sbanca Ragusa, quart’ultima in classifica, vinc ... strettoweb.com

Reggina: si ferma la striscia di vittorie. Al Granillo è pari con il SavoiaDopo nove vittorie consecutive la Reggina viene fermata sul pareggio da un buon Savoia. Risultato giusto per quello che il campo ha fatto vedere con i campani sicuramente migliori nella prima parte e ... citynow.it

Mancano 48 ore alla sfida di domenica, è venerdì, ma è il 1987 Il Barletta, capolista in C1 dopo la vittoria sulla Reggina, si avvicina alla trasferta dell'1 febbraio a Cosenza Ben 39 anni dopo, un'altra gene facebook