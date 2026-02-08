Reggiana esonerato l’allenatore Davide Dionigi

La Reggiana ha deciso di cambiare allenatore. Oggi l’ha esonerato, lasciando subito il suo staff. La squadra ora cerca una svolta dopo questa decisione improvvisa.

Reggio Emilia, 8 febbraio 2026 – Davide Dionigi è stato esonerato da tecnico della Reggiana. Via lui e tutto il suo staff. La decisione gli è stata comunicata oggi dopo pranzo. Non ancora scelto il sostituto. L'esonero arriva dopo la sconfitta di ieri a Catanzaro (2-0) e ruolino di marcia che parla di nove sconfitte nelle ultime dieci partite (un pari con la Juve Stabia il 1° febbraio). Reggiana per la prima volta in zona play-out: a Catanzaro sconfitta per 2-0 Il tecnico di Reggio Emilia, 52 anni, lascia dopo di 23 partite con uno score di 5 vinte, 6 pareggiate e 12 perse per un totale di 21 punti e con la squadra in zona playout. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

