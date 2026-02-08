Reggiana esonerato Davide Dionigi Al suo posto Lorenzo Rubinacci

La Reggiana ha deciso di cambiare allenatore. Davide Dionigi è stato esonerato e subito sostituito da Lorenzo Rubinacci, che fino a ora era il suo vice. Rubinacci ha già lavorato con Nesta e torna in panchina con l’obiettivo di risollevare la squadra. La società ha preso questa decisione per cercare di invertire il trend e migliorare i risultati.

La Reggiana ha esonerato Davide Dionigi. Per il tecnico degli emiliani è stata fatale la sconfitta a Catanzaro che ha fatto precipitare la squadra in zona playout. L'allenatore che in primavera aveva costruito la miracolosa salvezza subentrando a sette giornate dal termine paga gli appena 4 punti ottenuti nelle ultime 10 giornate, ma anche un mercato complicato che ha impoverito la rosa con le cessioni di Motta (Lazio), Magnani (Palermo), Tavsan (Samsunspor) e Marras (Brescia). Al posto di Dionigi è stato ingaggiato fino a fine stagione Lorenzo Rubinacci, storico vice di Alessandro Nesta, già alla Reggiana nella stagione 2023-2024.

