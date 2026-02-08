Reggiana Dionigi analizza la sconfitta | prestazione positiva per 60? ma serve continuità e concretezza

La Reggiana perde in casa contro il Catanzaro, anche se l’allenatore Dionigi dice che la squadra ha giocato bene per un’ora. La sconfitta pesa, ma Dionigi chiede più continuità e concretezza per migliorare.

La sconfitta contro il Catanzaro brucia, e non poco, per la Reggiana. Un ko che, secondo l’allenatore Davide Dionigi, lascia l’amaro in bocca perché non rispecchia l’andamento della partita, come riportato da diverse testate locali. L’allenatore granata ha espresso il suo disappunto al termine della partita, sottolineando come la sua squadra abbia offerto una prestazione di alto livello per sessanta minuti, pur non riuscendo a concretizzare il vantaggio in termini di gioco e occasioni create. Un’ammissione di frustrazione che riflette il momento delicato che sta vivendo la squadra, reduce da un altro risultato negativo in trasferta, questa volta in Calabria.🔗 Leggi su Ameve.eu

