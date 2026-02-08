Referendum | Zanettin ' data fissata ora basta polveroni'

Il parlamentare Zanettin chiede di smettere con le polemiche sul referendum. Dopo l’annuncio della data, l’esponente politico invita a lasciare da parte i “polveroni” e a concentrarsi sul fatto che la modifica proposta dalla Corte di Cassazione riguarda solo un dettaglio marginale. Ora si attende solo il giorno stabilito per il voto, senza più distrazioni.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "L'integrazione del quesito che è stata posta dalla Corte di Cassazione riguarda un inciso molto marginale, che non cambia la sostanza. Non ci sono quindi motivi perché la consultazione referendaria venga rinviata. Dal fronte del ‘no' si è cercato di creare un po' di confusione, di agitare un polverone, ma il referendum è stato indetto, la data è stata fissata". Così a Tgcom24 il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin. "Certo, non possiamo escludere che ci siamo altri ricorsi da parte dei cosiddetti volenterosi, ma mi sento di escludere che vengano accolti. Basta rifugiarsi in tecniche dilatorie, ostruzionistiche, che creano confusione nell'elettorato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il Consiglio dei ministri ha stabilito le date del referendum sulla riforma della giustizia, che si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo.

