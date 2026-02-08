Referendum La data non cambia
La data del referendum resta confermata, nessuna variazione in vista. Le polemiche si fanno sentire, ma le autorità non hanno annunciato cambiamenti sul calendario. Intanto, alcuni esponenti politici continuano a discutere, ma i cittadini devono prepararsi a votare come previsto.
"Respect", cantava Aretha Franklin per le donne vessate dai coniugi. E anche Sergio Matterella esorta allo stesso modo a favore di una magistratura ultimamente sotto attacco del centrodestra. "Rispettare la Cassazione per le sue decisioni", chiede il Colle nel momento in cui avalla la decisione "giuridicamente ineccepibile" di modificare il quesito, accogliendo il ricorso del comitato dei 15 giuristi (i cosiddetti Volenterosi), ma non la data, del referendum sulla riforma della giustizia, assunta ieri dal Consiglio dei ministri in ottemperanza dell’ordinanza con cui venerdì la suprema Corte ha appunto accolto l’ulteriore proposta di consultazione – dopo quelle presentate dai parlamentari dei due poli – sottoposta ai giudici in forza di mezzo milione di firme. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
