Referendum giustizia | le opzioni legali del Comitato promotore per ulteriori ricorsi

Il Comitato promotore del referendum sulla giustizia sta valutando se continuare con i ricorsi legali o fermarsi e concentrare tutte le energie sulla campagna per il voto del 22 e 23 marzo. Alcuni promotori pensano di lasciar perdere le cause in tribunale e puntare tutto sulla comunicazione, per convincere gli elettori a partecipare alle urne. La decisione dovrebbe arrivare a breve, mentre si avvicina il giorno delle consultazioni.

Cosa farà il Comitato dei 15, promotore del quesito accolto dalla Cassazione, dopo la decisione del Consiglio dei ministri di modificare il quesito del referendum sulla giustizia, ma non la data? Subito dopo la modifica del quesito da parte della Cassazione, i promotori si erano detti fiduciosi sulla «fissazione della nuova data del referendum». In queste ore si sta ragionando sul da farsi, ma la decisione dovrebbe giungere non prima di lunedì 9 febbraio. I promotori potrebbero anche desistere dal prolungare la battaglia legale per concentrarsi sulla campagna in vista del voto del 22 e 23 marzo o fare ricorso. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Referendum giustizia: le opzioni legali del Comitato promotore per ulteriori ricorsi Approfondimenti su Referendum Giustizia Referendum Giustizia, i ricorsi contro la data del 22 marzo: comitato firme per il no scrive a Mattarella Il comitato promotore della raccolta firme per il referendum sulla Giustizia ha scritto al Presidente della Repubblica, contestando la data del 22 marzo stabilita dal governo per il voto. Referendum: respinta dal Tar la richiesta di sospensiva, ma è una prima vittoria del comitato promotore. Ecco perché Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva sulla delibera del Consiglio dei Ministri che ha fissato le date del referendum sulla Giustizia. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. 1 DICEMBRE 2025 - REFERENDUM GIUSTIZIA, A BARI IL COMITATO PER IL NO Ultime notizie su Referendum Giustizia Argomenti discussi: Referendum Giustizia, i ricorsi possibili dopo conferma data di voto; Referendum Giustizia 22-23 marzo, vademecum per il No; Referendum giustizia: il 5 febbraio alle 10:00 partecipa al webinar Perché NO.; Referendum Giustizia, la Cassazione: sì al nuovo quesito. Possibile ricorso e la data del voto rischia di slittare. Opzioni e Percorsi per il Referendum sulla Giustizia in Italia: Guida Completa e AggiornataEsplora le opzioni legali per il referendum sulla giustizia in Italia: analisi approfondita e strategie innovative. notizie.it Referendum Giustizia, le possibili strade dei ricorsi dopo la conferma della data di votoLeggi su Sky TG24 l'articolo Referendum Giustizia, le possibili strade dei ricorsi dopo la conferma della data di voto ... tg24.sky.it Referendum Giustizia: confermato il voto del 22/23 marzo https://www.lavocedelnordest.eu/referendum-giustizia-confermato-il-voto-del-22-23-marzo/ facebook #ottoemezzo Referendum giustizia, Saviano: “La riforma indebolirebbe la lotta alla mafia, vi spiego perché…” x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.