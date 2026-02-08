Referendum giustizia | le opzioni legali del Comitato promotore per ulteriori ricorsi

Dopo settimane di battaglie legali, i promotori del referendum sulla giustizia potrebbero decidere di fermarsi. Alcuni stanno valutando di lasciar perdere i ricorsi e di dedicarsi totalmente alla campagna elettorale in vista del voto del 22 e 23 marzo. La decisione finale non è ancora ufficiale, ma la pressione per concentrare gli sforzi sulla campagna cresce.

Cosa farà il Comitato dei 15, promotore del quesito accolto dalla Cassazione, dopo la decisione del Consiglio dei ministri di modificare il quesito del referendum sulla giustizia, ma non la data? Subito dopo la modifica del quesito da parte della Cassazione, i promotori si erano detti fiduciosi sulla «fissazione della nuova data del referendum». In queste ore si sta ragionando sul da farsi, ma la decisione dovrebbe giungere non prima di lunedì 9 febbraio. I promotori potrebbero anche desistere dal prolungare la battaglia legale per concentrarsi sulla campagna in vista del voto del 22 e 23 marzo o fare ricorso.

