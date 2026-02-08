Referendum giustizia il confronto tra Sì e No alle Officine Cantelmo

A Lecce, le Officine Cantelmo si sono trasformate in un palcoscenico per il dibattito sul referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. Da una parte ci sono i sostenitori del Sì, pronti a spiegare le loro ragioni, dall’altra chi difende il No e cerca di mettere in luce i rischi e le criticità. L’incontro ha richiamato un buon pubblico, con persone che vogliono capire meglio cosa cambia e come potrebbe influire sulla giustizia nel paese. La discussione si è svolta in modo diretto e senza filtri, con

LECCE - Un confronto aperto sulle ragioni del Sì e del No al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. È questo l'obiettivo del talk organizzato dalla Camera civile salentina, in programma venerdì 13 febbraio alle 15.30 presso le Officine Cantelmo di Lecce.

