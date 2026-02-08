Referendum | Costa ' Guardiano mi fa causa? Spero di trovare giudice terzo ed imparziale'

Il senatore Costa commenta la causa intentata da Guardiano, che ha annunciato di voler fare causa a lui. Costa spera di trovare un giudice terzo e imparziale, dopo che Guardiano, coinvolto in un convegno sul No al referendum, ha partecipato alla Camera di Consiglio in Cassazione per modificare il quesito referendario, su richiesta di cittadini contrari alla riforma.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Il Giudice Alfredo Guardiano, già in locandina per partecipare ad un convegno sul No al referendum, ha preso parte in Cassazione alla Camera di Consiglio che ha cambiato il quesito referendario, su istanza di cittadini contrari alla riforma. Ieri l'ho fatto rilevare in modo netto. Oggi questo Giudice rilascia tre interviste ai principali quotidiani italiani ovvero Corriere, Stampa e Repubblica. Dice che non ha aderito a Comitati esterni, ma che forse ha aderito al Comitato dell'Anm ("non ne sono sicuro" ammette), conferma che parteciperà all'evento per il No il 18 febbraio, continua a propagandare le sue posizioni sul No, criticando la riforma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

