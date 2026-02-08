Record di piogge negli ultimi 50 anni | l' Umbria resta in allerta gialla altri tre fronti in arrivo

L’Umbria continua a stare sotto stretta sorveglianza per il maltempo. Le piogge degli ultimi giorni hanno raggiunto un record degli ultimi 50 anni. La Protezione civile ha confermato l’allerta gialla per tutta la regione, che resta in vigore fino a questa sera. Nel frattempo, sono previsti altri tre fronti di maltempo che si avvicinano, creando preoccupazione tra i cittadini e le autorità locali.

Il Centro funzionale della Protezione civile avverte: precipitazioni sparse dal pomeriggio. Scenario variabile domani, ma da mercoledì torna il tempo perturbato con piogge e temporali Il Centro funzionale della Protezione civile dell’Umbria conferma l’allerta gialla per criticità idrogeologica su tutta la regione fino alla mezzanotte di stasera. Le previsioni meteo riportano condizioni meteo in peggioramento dal pomeriggio con piogge sparse per la giornata di oggi. Venti deboli-moderati meridionali e temperature stazionarie. Per domani si prevede cielo nuvoloso con locali piogge e leggera tendenza al miglioramento nel corso della giornata.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

A gennaio, Perugia ha registrato il record di pioggia degli ultimi 50 anni.

