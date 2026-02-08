Rebibbia detenuto prende a morsi agente e gli frattura il polso

Un detenuto a Rebibbia ha aggredito un agente della polizia penitenziaria e alcuni carabinieri. L’uomo ha morso un agente al polpaccio, fratturandogli il polso destro. L’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario per calmare la situazione, che si è rapidamente complicata. Nessuno dei carabinieri è rimasto ferito, ma le tensioni tra i detenuti e il personale si fanno sempre più alte.

Le condizioni di detenzione nel carcere di Rebibbia pongono interrogativi seri sul rispetto dei diritti fondamentali. Sovraffollamento, carenze strutturali e problemi sanitari definiscono il quadro di uno degli istituti penitenziari più grandi d'Italia.

