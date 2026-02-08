Rebecca Passler lancia un appello al TAS per fermare la squalifica. La campionessa si rivolge al Tribunale Arbitrale Sportivo dopo aver ricevuto una squalifica provvisoria a seguito di un controllo antidoping positivo. L’udienza si terrà a breve, e lei spera di riottenere il diritto di gareggiare.

Rebecca Passler non ci sta e si affida al Tribunale Arbitrale Sportivo per cercare di sospendere gli effetti della squalifica provvisoria che le è stata comminata a seguito di un controllo antidoping positivo. La biatleta altoatesina di 24 anni ha presentato ricorso al TAS – Divisione ad hoc in sede olimpica, con udienza fissata a stretto giro: martedì 10 febbraio a Milano, come appreso dall’ANSA. Al centro del procedimento c’è la positività al letrozolo, sostanza vietata, emersa da un test a sorpresa fuori competizione effettuato il 26 gennaio ad Anterselva su disposizione di Nado Italia. La sospensione è stata notificata all’atleta il 2 febbraio 2026, ma nel ricorso Passler contesta il provvedimento sostenendo che si tratti di un caso di contaminazione, ribadendo l’assenza di dolo e di qualsiasi forma di negligenza nella propria condotta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rebecca Passler non ci sta: appello al TAS, udienza a stretto giro

Approfondimenti su Rebecca Passler

La biatleta italiana Rebecca Passler ha deciso di portare il caso al Tas.

Rebecca Passler ha deciso di fare ricorso al Tribunale arbitrale dello sport dopo essere stata trovata positiva al test antidoping.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Rebecca Passler

Argomenti discussi: Olimpiadi, Rebecca Passler non ci sta: la biatleta azzurra ricorre al Tas contro la sospensione per doping; Doping, positiva l'azzurra Rebecca Passler del biathlon. Primo caso a Milano Cortina; Doping: il giorno della marmotta. Cosa ci dice l'ultimo caso di Rebecca Passler; Rebecca Passler non ci sta e ricorre al Tas contro la sospensione per doping.

Chi è Rebecca Passler, l'azzurra positiva a un controllo antidoping alla vigilia di Milano Cortina 2026La sostanza trovata nelle analisi è il letrozolo. Si tratta di un farmaco antitumorale. Il caso più noto con la stessa sostanza è quello di Sara Errani. L'atleta di Anterselva era una delle cinque bia ... vanityfair.it

Milano Cortina 2026, Rebecca Passler ricorre al Tas contro lo stop per dopingL'atleta azzurra del biathlon è stata sospesa per positività al letrozolo in un controllo a sorpresa effettuato il 26 gennaio. Nella richiesta di annullamento del provvedimento sostiene si sia ... tg24.sky.it

Milano Cortina, Rebecca Passler ricorre al Tas contro la sua sospensione per doping x.com

La positività al doping di Rebecca Passler approda al Tribunale Arbitrale dello Sport. La 24enne biatleta azzurra, esclusa dall’Italia Team per i Giochi invernali di Milano Cortina 2026, ha presentato ricorso alla Divisione ad hoc del Tas, con udienza fissata p facebook