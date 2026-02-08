Ravenna Festival Dialogo e solidarietà Dante chiama Francesco

Nel centro di Ravenna, il tempietto neoclassico che custodisce la tomba di Dante si trova vicino alla basilica di San Francesco, dove furono celebrati i funerali del Poeta. Oggi, la città apre le porte a un evento che unisce musica e solidarietà, con il Ravenna Festival che porta avanti un dialogo tra passato e presente. È un'occasione per ricordare Dante e il suo messaggio, ma anche per stringersi intorno alla figura di Francesco, simbolo di pace e umanità.

Nel cuore di Ravenna il tempietto neoclassico che ospita la tomba di Dante sorge accanto alla basilica di San Francesco dove furono celebrati i funerali del Poeta. E proprio dall'incontro ideale fra Dante e il Santo d'Assisi germoglia il fil rouge della 37ª edizione di Ravenna Festival (dal 21 maggio all'11 luglio). Nacque al mondo un sole, il titolo ripreso dal canto XI del Paradiso, evoca la luce di Francesco che nell'ottavo centenario della morte viene assunto come emblema di un nuovo umanesimo e di valori tanto più desiderati in questi tempi inquieti, la pace, il dialogo fra le culture e le religioni, la solidarietà.

