Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 8 febbraio

Questa mattina, i quotidiani sportivi nazionali dedicano ampio spazio alla Juventus. Le prime pagine evidenziano i temi caldi della squadra, tra risultati recenti e prossimi impegni. I giornali analizzano le sfide in corso e le possibili mosse del club, offrendo ai tifosi un quadro chiaro sulla situazione attuale dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, arriveranno altri Yildiz? Spalletti rivela: «La bravura di un allenatore è farsi comprare i calciatori» Rinnovi Juve, a chi tocca dopo Yildiz? I giocatori pronti a prolungare con i bianconeri. Ecco tutti i nomi. Qual è la situazione aggiornata Norton Cuffy Juve, a gennaio questa big era ad un passo dal chiudere. I bianconeri restano alla finestra e per l’estate. Yildiz rinnova con la Juventus! Sorpresa in conferenza stampa con Spalletti, annuncio speciale per il prolungamento del 10. Cosa è successo Juventus Next Gen, Claudio Chiellini svela: «Abbiamo provato a prendere Haaland e i fratelli Bellingham in passato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

RASSEGNA STAMPA 03 FEBBRAIO 2026Gazzetta • Tuttosport • Corriere #TUTTONOTIZIE

Juve out in Coppa, McTominay insostituibile - La rassegna stampa del 6 febbraio 2026Le notizie presenti sulle prime pagine di oggi dei giornali sportivi italiani. msn.com

Prime Pagine: Milan, ma che diavolo!; Yildiz 2030. Juve, è l’oraLa Gazzetta dello Sport apre con la vittoria del Milan in casa del Bologna per 0-3. In prima pagina anche le scelte di Chivu e Spalletti per le sfide di Coppa Italia. Il Corriere dello Sport incentra ... gianlucadimarzio.com

