Rai nella bufera | IGNORANZA ABISSALE e danno d’immagine per il Servizio Pubblico

La Rai finisce di nuovo sotto accusa dopo le polemiche sulla telecronaca della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Sono arrivate dure critiche da parte di chi parla di “ignoranza abissale” e danni all’immagine del Servizio Pubblico. La vicenda sta facendo discutere tutto il settore e non solo, alimentando tensioni e proteste.

La telecronaca della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina continua a far discutere e ad alimentare polemiche interne ed esterne alla Rai. In una nota durissima, l'esecutivo Usigrai insieme al Cdr e al fiduciario di Milano di RaiSport ha puntato il dito contro Paolo Petrecca e contro i vertici aziendali, ritenuti responsabili di quella che viene definita una vera e propria figuraccia per il Servizio Pubblico. Secondo il sindacato, il celebre motto olimpico "l'importante è partecipare" non può essere applicato a chi ricopre ruoli di responsabilità, soprattutto quando il risultato finale danneggia l'immagine della Rai e il lavoro di chi opera quotidianamente all'interno dell'azienda.

