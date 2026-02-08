Ragusa-Reggina streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Serie D

Oggi pomeriggio alle 14.30 allo stadio “Aldo Campo” si gioca il match tra Ragusa e Reggina, valido per la 23ª giornata di Serie D. I tifosi possono seguire la partita in diretta TV in chiaro o tramite streaming gratis, anche se ancora non sono state ufficializzate le modalità di visione. La sfida promette battaglia, con entrambe le squadre che cercano punti importanti per la classifica.

Oggi pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio "Aldo Campo" si disputerà il match Ragusa-Reggina, valevole per la 23.a giornata del campionato di Serie D (girone I), che vede in classifica vede le due squadre rispettivamente al 14° e 4° posto con 21 e 40 punti. Un solo precedente in terra siciliana giocato il 26 gennaio.

Guarda la diretta di Ragusa - RegginaÈ il giorno di Ragusa - Reggina! Sarà possibile seguire la sfida in diretta sul canale 77 o 677 del Digitale Terrestre Calabria, in streaming sul sito www.reggiotv.it, sulla nostra app ufficiale e sul ... reggiotv.it

Reggina, i convocati di Torrisi per il Ragusa: in 23 a disposizione facebook