Raffica di Daspo per gli scontri prima di Bologna-Celtic

La serata di ieri si è trasformata in un campo di battaglia prima della partita tra Bologna e Celtic. Scontri tra tifosi hanno portato a una serie di Daspo, con la Questura che ha intensificato i controlli in tutta la provincia. La tensione tra le due tifoserie ha portato all’intervento delle forze dell’ordine per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.

Bologna, 8 febbraio 2026 — Proseguono senza sosta i controlli della Questura di Bologna su tutto il territorio provinciale. Nell’ultima settimana l’attività delle forze dell’ordine si è intensificata, con interventi mirati sia sul fronte della sicurezza urbana sia su quello dell’ immigrazione irregolare. Il bilancio è consistente e restituisce l’immagine di una città presidiata, soprattutto nei punti più sensibili. Il dato che salta subito agli occhi — secondo la nota della Questura diffusa oggi — riguarda i provvedimenti legati al mondo del tifo. Sono stati emessi complessivamente 49 Daspo, la quasi totalità dei quali (48) collegati alla rissa scoppiata prima della partita di Europa League tra Bologna e Celtic dello scorso 22 gennaio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

