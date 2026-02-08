Raffica di Daspo per gli scontri prima di Bologna-Celtic

La serata di ieri si è trasformata in un campo di battaglia prima della partita tra Bologna e Celtic. Scontri tra tifosi hanno portato a una serie di Daspo, con la Questura che ha intensificato i controlli in tutta la provincia. La tensione tra le due tifoserie ha portato all’intervento delle forze dell’ordine per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.

Bologna, 8 febbraio 2026 — Proseguono senza sosta i controlli della Questura di Bologna su tutto il territorio provinciale. Nell’ultima settimana l’attività delle forze dell’ordine si è intensificata, con interventi mirati sia sul fronte della sicurezza urbana sia su quello dell’ immigrazione irregolare. Il bilancio è consistente e restituisce l’immagine di una città presidiata, soprattutto nei punti più sensibili. Il dato che salta subito agli occhi — secondo la nota della Questura diffusa oggi — riguarda i provvedimenti legati al mondo del tifo. Sono stati emessi complessivamente 49 Daspo, la quasi totalità dei quali (48) collegati alla rissa scoppiata prima della partita di Europa League tra Bologna e Celtic dello scorso 22 gennaio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Raffica di Daspo per gli scontri prima di Bologna-Celtic Approfondimenti su Bologna Celtic Sicurezza, Daspo a 48 tifosi della rissa prima di Bologna-Celtic Questa sera, prima della partita tra Bologna e Celtic, sono stati allontanati 48 tifosi coinvolti in una rissa. Scontri tra tifosi prima di Bologna-Celtic: 47 denunciati e un arresto Prima della partita tra Bologna e Celtic valida per l'Europa League, si sono verificati scontri tra tifosi. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Como, scontri tra tifosi prima della partita col Bologna Ultime notizie su Bologna Celtic Argomenti discussi: Roma, raffica di furti e rapine tra centro, periferia e litorale: 9 arresti della Polizia di Stato; Scattano Daspo per due tifosi dopo i fumogeni al Rigamonti; Accoltella la rivale in stazione: daspo record per la sedicenne; Eur sotto scacco: blitz dei Carabinieri contro spaccio, prostituzione e abusivismo. Daspo, fogli di via e sorveglianza speciale: 26 misure di prevenzione a ReggioIl bilancio della polizia rivolto alla sicurezza del territorio contro persone ritenute socialmente pericolose si riferisce al solo mese di gennaio ... msn.com Scattano Daspo per due tifosi dopo i fumogeni al RigamontiMisure restrittive per due tifosi dell’Union Brescia dopo la loro decisione di accendere fumogeni allo stadio Rigamonti durante la ... msn.com Sicurezza, Daspo a 48 tifosi della rissa prima di Bologna-Celtic x.com Scontri tra tifosi prima di Bologna-Celtic: denunciati anche cinque livornesi facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.