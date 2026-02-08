Ilaria Parlanti ha presentato il suo nuovo cortometraggio,

Nel 2021, cinque anni dopo il diploma conseguito con lode al Liceo Lorenzini, Ilaria Parlanti si è fatta conoscere come scrittrice e sceneggiatrice grazie al suo primo romanzo, ‘La verità delle cose negate’, uscito per i tipi di Arsenio Edizioni. In precedenza, nel 2019, aveva partecipato, nella doppia veste di coautrice e interprete, al cortometraggio ‘Come un uragano senza identità’, diretto da Roberta Mucci, poi aveva scritto soggetto e sceneggiatura per un altro corto, ‘Circling paths’, per la regia di Franco Filippi, meritando la Menzione Speciale nella XXIV edizione del Terra di Siena Film Festival e raggiungendo la semifinale al The Continental Film Festival. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raccontare la disabilità. Il cortometraggio di Ilaria ’Farfalle sulla schiena’

Approfondimenti su Ilaria Parlanti

#Vorrei-Incontr’Arti || Sabato 7 febbraio si inaugura a Ravenna la mostra di arteterapia “Vorrei Incontr’Arti” presso gli spazi di Pallavicini 22 Art Gallery.

Un pomeriggio di sangue a Napoli, dove Ilaria Musella di 23 anni è stata uccisa con una coltellata alla schiena.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ilaria Parlanti

Argomenti discussi: Raccontare la disabilità. Il cortometraggio di Ilaria ’Farfalle sulla schiena’; Quando il disabile diventa un supereroe. È tempo di nuovi videogame; Vorrei Incontr’Arti: la mostra di arteterapia per raccontare la disabilità; Vorrei Incontr’Arti, arteterapia per raccontare la disabilità.

Vorrei Incontr’Arti, arteterapia per raccontare la disabilitàSabato 7 febbraio alle 10 verrà inaugurata la mostra di Arteterapia Vorrei Incontr’Arti alla Pallavicini 22 Art Gallery, in viale Giorgio Pallavicini 22 ... ravennaedintorni.it

ThehandYcapped Game: il Mario Kart in 'carrozzina' che racconta la disabilitàIl gioco, nato dall'idea di Silvio Binca, è un arcade racing 3D in cui si potrà gareggiare in stile Mario Kart su sedia a rotelle. gonews.it

Il 5/2 a Napoli si tiene il seminario “Comunicare la disabilità. Cultura e linguaggio”, promosso da #Inail Campania con l’Ordine dei giornalisti. Un momento di confronto sul linguaggio più corretto per raccontare la disabilità. Previsti crediti formativi. urly.it/31dq1 x.com

ICYMI: A 20 anni dalla sua realizzazione arriva in streaming sulla piattaforma di MYmovies un’opera che ha cambiato il modo di raccontare la disabilità. facebook