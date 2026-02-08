Raccontare la disabilità Il cortometraggio di Ilaria ’Farfalle sulla schiena’
Ilaria Parlanti ha presentato il suo nuovo cortometraggio,
Nel 2021, cinque anni dopo il diploma conseguito con lode al Liceo Lorenzini, Ilaria Parlanti si è fatta conoscere come scrittrice e sceneggiatrice grazie al suo primo romanzo, ‘La verità delle cose negate’, uscito per i tipi di Arsenio Edizioni. In precedenza, nel 2019, aveva partecipato, nella doppia veste di coautrice e interprete, al cortometraggio ‘Come un uragano senza identità’, diretto da Roberta Mucci, poi aveva scritto soggetto e sceneggiatura per un altro corto, ‘Circling paths’, per la regia di Franco Filippi, meritando la Menzione Speciale nella XXIV edizione del Terra di Siena Film Festival e raggiungendo la semifinale al The Continental Film Festival. 🔗 Leggi su Lanazione.it
