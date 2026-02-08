Rabbia trasformata in energia | Ruvo travolge il Modigliani

Questa sera al PalaModigliani, Bi.Emme Service Libertas Livorno ha battuto Crifo Wines Ruvo di Puglia con un punteggio convincente. La partita è stata intensa e piena di energia, con i padroni di casa che hanno dominato sul campo. I giocatori di Livorno hanno mostrato determinazione e cattiveria, portando a casa una vittoria importante.

Una serata dinamica al PalaModigliani regala a Bi.Emme Service Libertas Livorno una vittoria convincente contro Crifo Wines Ruvo di Puglia, chiudendo la partita sul punteggio di 87-65. Dopo l’esclusione di Bergamo dal campionato, che ha decurtato 4 punti e determinato una risalita via via complicata in classifica, la squadra amaranto risponde con una prestazione concreta e determinata, consolidando una versione fluida e collettiva del gioco. L’avvio è molto intenso: Possamai inaugura la marcatura, mentre Piccoli firma la tripla del controsorpasso e contribuisce all’%di allungo iniziale. Woodson e Tiby sostengono il ritmo e guidano Livorno al primo allungo, chiudendo il primo quarto sul 32-22. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Rabbia trasformata in energia: Ruvo travolge il Modigliani Approfondimenti su Modigliani Ruvo Basket, serie A2 | Libertas ko al Modigliani, Final Four più lontane. Diana: "Troppo nervosi e poca energia, brava Mestre che ha meritato" Il premio Modigliani allo scultore Algarco Algarco, noto anche come Alessandro Garatti di Piancamuno, ha conquistato il primo premio nel concorso internazionale della Fondazione Amedeo Modigliani di Roma. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Modigliani Ruvo Argomenti discussi: La rabbia come energia politica e il pericolo della cecità collettiva. Questa mattina, venerdì 30 gennaio, Piazza Municipio si è trasformata in un luogo di voce collettiva, rabbia composta e determinazione civile. facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.