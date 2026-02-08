Questa sera il Traiana di Terranuova si prepara alla trasferta a Sansepolcro, dove sfiderà il Buitoni. Dopo due partite giocate tra le mura di casa, la squadra di Becattini cerca punti preziosi lontano dal suo campo. La squadra si presenta determinata, convinta di poter ottenere un risultato positivo in un match che si annuncia difficile.

di Francesco Tozzi Dopo due appuntamenti casalinghi, il Traiana è oggi impegnato nella delicata trasferta al Buitoni di Sansepolcro. Venti punti separano le due compagini, i biancorossi in zona playoff, mentre i bianconeri in piena retrocessione. Marini e soci, dopo l’inciampo con il Siena risollevato da Gill Voria, vogliono tornare in pista per raggiungere il prima possibile la quota salvezza. "Sarà una trasferta difficilissima – ha spiegato l’allenatore del Marco Becattini – sia per il campo che per la qualità della squadra. Un nome tra tutti quello di Mazzolli, che ci fa capire che il gruppo è cambiato in queste settimane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qui Terranuova. La carica di Becattini: "Tentazione tridente»

