qui orvietana rossi formiconi portieri contro

Questa domenica, l’Orvietana torna in campo dopo la sconfitta contro il Seravezza. I tifosi aspettano di vedere se la squadra riesce a reagire e a mettere alle spalle quella brutta prestazione. La partita si preannuncia come un banco di prova importante per capire le reali ambizioni della squadra.

ORVIETO - Sarà interessante vedere se e come l’Orvietana avrà smaltito la delusione per la sconfitta con il Seravezza. Osservandoli negli allenamenti la sensazione è buona per pensare che i biancorossi non attendano altro che il fischio dell’arbitro per provare a riprendersi il maltolto. Con il Foligno, imbattuto in casa, non potrà essere un pomeriggio noioso. Pascali, perso Caon per squalifica, si ritrova un Panattoni in più. In difesa, se Savshak sarà fermo per riposare il ginocchio ecco capitan Ricci come sempre carico e, dovesse mancare Simic, le alternative a centrocampo non mancano. Il tecnico sa ciò che serve per far bene per fare bene e ha impostato un lavoro in quella direzione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

