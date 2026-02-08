Questura e Commissariato entrati in servizio 25 giovani agenti
La polizia di Cesena si rinforza con 24 nuovi agenti. Nei giorni scorsi, entrano in servizio in Questura e nel Commissariato. Sono giovani, di cui cinque ispettori, e vengono assegnati per rafforzare la presenza nelle strade. Ora la città conta su più uomini per garantire sicurezza e controllo.
Hanno preso servizio nei giorni scorsi, sia in Questura che nel Commissariato di Polizia di Cesena, 24 giovani poliziotti, di cui 5 ispettori, assegnati al territorio dal Capo della Polizia e destinati a rinforzare i presidi di sicurezza. Sono stati accolti dal Questore, dal Dirigente del Commissariato di Cesena e da tutti i funzionari. La Questura in una nota evidenzia che sono poliziotti molto giovani e motivati che provengono da varie parti d’Italia. Vantano un percorso di studi e di addestramento eccellenti e sono pronti a dare il loro contributo e mettersi a disposizione del territorio con grande entusiasmo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
