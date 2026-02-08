Le aree verdi attrezzate tra la pista ciclo pedonale e la spiaggia sul litorale di Cupra Marittima sono in condizioni di abbandono. Alcune di queste zone, una volta curate, ora risultano trascurate e deteriorate. Serve un intervento rapido per sistemarle e restituire spazio alla comunità.

Una delle caratteristiche uniche del litorale sud di Cupra Marittima sono le aree verdi attrezzate, private, che si trovano tra la pista ciclo pedonale e la spiaggia. Vere e proprie oasi di relax che pochissimi hanno privilegio di possedere. Originariamente erano terreni di agricoltori, venduti a peso d’oro grazie al passaggio della pista ciclo pedonale che li ha valorizzati. Sono tutti ben custoditi, ma fra questi ve n’è uno davvero misterioso. Una piccola lingua di terra che costeggia, sul lato nord, il fosso in direzione del Castello di Sant’Andrea, che era stato realizzato con grande cura: pavimentazione di legno, gazebo, impianto elettrico, prato sintetico, staccionata di recinzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quelle aree verdi andate in malora. Serve intervenire

Approfondimenti su Cupra Marittima Litorale

Re Carlo III e la regina Camilla sono stati costretti a interrompere la loro visita a Dedham, nell’Essex, quando una persona ha iniziato a urlare “Tu…”.

Il degrado nelle aree cimiteriali è diventato un problema crescente, suscitando preoccupazione tra cittadini e amministrazione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Cupra Marittima Litorale

Argomenti discussi: Quelle aree verdi andate in malora. Serve intervenire; Aurora boreale in Islanda – Quando e dove vederla; Rogoredo, le regole dello spaccio nel boschetto senza più alberi; Le 10 spiagge più belle dell’Istria per il 2025, da Pola a Rovigno.

Quelle aree verdi andate in malora. Serve intervenireUna delle caratteristiche uniche del litorale sud di Cupra Marittima sono le aree verdi attrezzate, private, che si trovano ... ilrestodelcarlino.it

Procida e l’Italia fragile. Dino Ambrosino: «Messa in sicurezza ignorata, serve prevenzione, non passerelle» Dopo la tragedia di Niscemi, che ha visto il crollo di diverse abitazioni a causa di violenti temporali, si riaccendono i riflettori sulle aree a rischio geolog facebook

Juve Stabia-Padova parziale 1-0 26° Gabrielloni serve Mosti in area, contatto con Faedo: calcio di rigore. Trasforma Gabrielloni dagli 11 metri x.com