Quella briciola di troppo | quando l’affetto a tavola mette a rischio cani e gatti

Molti proprietari di animali sanno bene che condividere la casa con un cane o un gatto significa anche adattarsi alle loro abitudini. Spesso, anche in cucina, si rischia di mettere a rischio la sicurezza dei nostri amici a quattro zampe, soprattutto quando si lasciano cadere briciole o avanzi. Una piccola distrazione può diventare un problema, e non sempre ci si rende conto dei pericoli che si nascondono dietro una semplice abitudine quotidiana.

ATTENZIONE. Condividere la casa con un cane o un gatto significa spesso condividere anche le nostre abitudini quotidiane, compresi odori, rituali e tentazioni che arrivano dritte dalla cucina. Ed è proprio tra dispensa e frigorifero che si nascondono alcuni dei pericoli più comuni per la salute dei nostri animali. Molti alimenti di uso quotidiano, innocui o addirittura benefici per l’uomo, possono infatti risultare tossici per cani e gatti, causando disturbi anche gravi. Nella pratica clinica veterinaria, le intossicazioni alimentari domestiche rappresentano una casistica frequente e, nella maggior parte dei casi, del tutto accidentale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

