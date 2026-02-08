Quegli eroi olimpici bersagli nazionali

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina ha attirato migliaia di persone allo stadio di San Siro e milioni davanti alla tv. Lo spettacolo ha mostrato anche gli atleti italiani, definiti eroi nazionali, che sono stati celebrati come simboli dello sport e dell’orgoglio italiano. La manifestazione ha preso il via con entusiasmo e grandi aspettative per le competizioni che seguiranno.

La cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, andata in scena allo stadio di San Siro davanti a decine di migliaia di spettatori e a un pubblico televisivo mondiale, non è stata soltanto un grande evento sportivo. È stata, inevitabilmente, anche una rappresentazione simbolica dell'Italia, del modo in cui il Paese sceglie di mostrarsi al mondo in una delle poche occasioni davvero planetarie. E, come spesso accade, quando l'Italia deve sintetizzare se stessa in pochi segni riconoscibili, esporta con maggiore forza ciò che sa fare meglio: la musica e la voce. Le scelte sono state chiare e leggibili per chiunque, anche al di fuori dei confini specialistici.

