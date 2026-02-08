quanto guadagna un rider in italia 8 ore in sella e 2 euro a consegna

In Italia, il lavoro di rider si trasforma sempre più in un impegno a tempo pieno, non solo un modo per arrotondare. Molti giovani e migranti passano 8 ore in sella, consegnando cibo a una tariffa di circa 2 euro per ogni consegna. È un lavoro faticoso, spesso malpagato, che richiede sforzo fisico e molta resistenza. La realtà di chi lavora nel food delivery si sta allontanando dall’idea di un semplice “lavoretto” accessorio.

Non si parli di gig economy: fare il rider non è un lavoretto per arrotondare, dal momento che in Italia il food delivery è diventato sempre più un lavoro a tempo pieno, fisicamente impegnativo, quasi sempre malpagato, svolto in larga parte da giovani e lavoratori migranti. Otto o dieci ore al giorno in strada, sei o sette giorni a settimana e pagati a cottimo: due, tre, quattro euro lordi a consegna, dentro cui finiscono tempi morti, chilometri, carburante (per chi non pedala ma guida motorini o auto), manutenzione e rischi di ogni tipo. Chi sono i rider. È il quadro che emerge dall’inchiesta “La condizione di lavoro dei rider del food delivery”, della Nidil Cgil e basata su circa 500 questionari raccolti in tutta Italia in quattro lingue (italiano, inglese, francese e urdu). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Un rider racconta le sue giornate: dieci ore in sella tra traffico, pioggia e caldo, per portare cibo e guadagnare tra i 2 e i 4 euro a consegna.

La condizione dei rider del food delivery torna alla ribalta con un’inchiesta nazionale di Nidil Cgil.

