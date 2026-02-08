Quanto guadagna un atleta di curling? Primo indizio | non prende uno stipendio fisso

A Milano-Cortina 2026 il curling si fa spazio tra gli sport più seguiti. Nonostante non offra uno stipendio fisso, gli atleti trovano comunque modi per vivere di questo sport. La crescita dell’interesse sta portando più sponsor e opportunità, anche se molti si allenano e gareggiano senza grandi guadagni. La domanda su quanto guadagna un atleta di curling resta aperta, ma di certo non si tratta di una carriera ricca di soldi, almeno per ora.

MILANO — A Milano-Cortina 2026 il curling sta finalmente vivendo una ribalta tutta sua. Uno sport di precisione e strategia, lontano dai riflettori dello sci alpino, ma non per questo estraneo alle dinamiche economiche che accompagnano i Giochi. Resta però una realtà poco conosciuta: quanto guadagna davvero un atleta di curling alle Olimpiadi?

