Quanto guadagna un atleta del biathlon? I conti in tasca ai campioni delle Olimpiadi

Questa mattina a Milano si è parlato di quanto guadagnano i biathleti italiani e internazionali. Molti campioni delle Olimpiadi, noti per la loro resistenza e precisione, spesso non sono ricchi come si pensa. I loro guadagni variano molto, tra premi, sponsorizzazioni e contratti. Tuttavia, molti di loro si allenano duramente senza grandi fortune. La maggior parte si concentra più sulla passione e sulla carriera sportiva che sui soldi.

MILANO — È lo sport che unisce resistenza e precisione, fondo e tiro, fatica estrema e sangue freddo. Il biathlon, protagonista annunciato delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, è tra le discipline più seguite dal pubblico nordico e centroeuropeo. Ma dietro le carabine e i chilometri sugli sci resta una domanda che accompagna ogni grande evento: quanto guadagna davvero un biatleta olimpico? epa12677758 (L-R) First placed Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer and Tommaso Giacomel of Italy pose in finish after the 4x6km Mixed Relay race at the IBU Biathlon World Cup in Nove Mesto na Morave, Czech Republic, 24 January 2026.

La Procura di Bolzano ha aperto un’indagine dopo che un’atleta di biathlon è risultata positiva al letrozolo, un farmaco vietato.

