La discesa femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si è fermata dopo la caduta di Lindsey Vonn. La gara è stata interrotta per alcuni minuti mentre gli organizzatori intervenivano per soccorrere l’atleta statunitense, caduta durante la discesa. La competizione è ripresa solo dopo che le condizioni si sono rasserenate, ma la paura è rimasta tra pubblico e atleti.

La discesa libera femminile agli olimpici invernali di Milano Cortina 2026 ha vissuto una fase cruciale, caratterizzata da una caduta grave, una sospensione lunga e una successiva rimonta di alcune campionesse. L’episodio ha segnato l’andamento della gara, influenzando la preparazione e la gestione dei tempi da parte delle atlete in pista. La prova è stata temporaneamente interrotta per ventidue minuti a causa della caduta di Lindsey Vonn, avvenuta alle ore 11.59: nell’affrontare il primo salto, la pattinatrice statunitense ha perso l’equilibrio, si è capovolta e ha colpito il volto sul manto nevoso. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Quanto è durata l'interruzione della discesa olimpica per la caduta di Lindsey Vonn?

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Durante la discesa femminile a Cortina d’Ampezzo, Lindsey Vonn è caduta subito dopo aver iniziato la gara.

#Milano-Cortina 2026 || Paura oggi durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Accordo Stato-Regioni per la formazione e la sicurezza sui luoghi di lavoro; Virus intestinale febbraio 2026 in bambini e adulti: sintomi e altro; Carlos Alcaraz: record, titoli ATP, finali e palmares del tennista spagnolo | Tennis; Formazione RLS: le novità del decreto-legge 2025 sulla sicurezza.

L’Invisibile miniserie Rai 1: quante puntate ha e quanto duranoL’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro è composta da 2 puntate totali. Si tratta quindi di una miniserie evento, strutturata per andare in onda in due serate consecutive in prima serata su ... daninseries.it

L’invisibile su Rai 1, quante puntate sono e quando finisceL’invisibile è la fiction Rai sulla cattura di Messina Denaro: numero di puntate, date di messa in onda e finale. napolike.it

Scene bruttissime a Cortina. Con un crociato già rotto e una protesi al ginocchio Lindsey Vonn perde l’equilibrio e cade rovinosamente. In pista arriva l’elicottero, che la porta via. In bocca al lupo facebook

Brutta caduta per Lindsey Vonn...speriamo tutto bene #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics #AlpineSkiing x.com