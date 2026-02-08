Quanto è durata l' interruzione della discesa olimpica per la caduta di Lindsey Vonn?

La discesa femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si è fermata dopo la caduta di Lindsey Vonn. La gara è stata interrotta per alcuni minuti mentre gli organizzatori intervenivano per soccorrere l’atleta statunitense, caduta durante la discesa. La competizione è ripresa solo dopo che le condizioni si sono rasserenate, ma la paura è rimasta tra pubblico e atleti.

La discesa libera femminile agli olimpici invernali di Milano Cortina 2026 ha vissuto una fase cruciale, caratterizzata da una caduta grave, una sospensione lunga e una successiva rimonta di alcune campionesse. L’episodio ha segnato l’andamento della gara, influenzando la preparazione e la gestione dei tempi da parte delle atlete in pista. La prova è stata temporaneamente interrotta per ventidue minuti a causa della caduta di Lindsey Vonn, avvenuta alle ore 11.59: nell’affrontare il primo salto, la pattinatrice statunitense ha perso l’equilibrio, si è capovolta e ha colpito il volto sul manto nevoso. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

