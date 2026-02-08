Quanto costa oggi l’energia elettrica?

In Italia, il costo dell’energia elettrica nel mercato libero si basa sul PUN, il Prezzo Unico Nazionale. Questo valore rappresenta il prezzo all’ingrosso dell’energia nel paese e fa da riferimento per le tariffe che arrivano alle famiglie e alle imprese. Oggi, il prezzo del PUN è un elemento chiave per capire quanto si paga effettivamente in bolletta.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all'ingrosso dell'energia elettrica in Italia. Al 08 Febbraio 2026, il PUN si attesta a 0,1149 €kWh (pari a 114,90 €MWh). Negli ultimi mesi, il prezzo ha mostrato una tendenza alla diminuzione rispetto ai picchi registrati nel 2025, quando si erano superati anche i 0,17 €kWh. Nel mercato libero, i fornitori propongono offerte che possono essere indicizzate al PUN oppure a prezzo fisso. Le tariffe indicizzate seguono l'andamento del PUN, mentre quelle a prezzo fisso garantiscono stabilità per un periodo prestabilito, ma spesso a un costo leggermente superiore rispetto al prezzo spot.

