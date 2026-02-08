Nell’ottobre del 1975 Andy Warhol arrivò a Ferrara per aprire una mostra nelle sale di Palazzo dei Diamanti. L’artista portò con sé le drag queen che interpretavano l’America, portando un pezzo di cultura e provocazione tra le mura della città. La visita di Warhol attirò molte persone e lasciò un segno duraturo nella scena artistica locale.

Era l’ottobre del 1975 quando Andy Warhol attraversò l’oceano per inaugurare personalmente, nelle sale di Palazzo dei Diamanti, una mostra che avrebbe segnato una svolta nella sua produzione artistica. Cinquant’anni dopo, Ferrara si prepara a celebrare quel momento storico con una riedizione dell’evento che trasformò lo sguardo della Pop Art e anticipò temi ancora oggi al centro del dibattito pubblico. Ladies and Gentlemen non fu una mostra qualunque. Per la prima volta, il padre della Pop Art abbandonava le icone patinate della società dello spettacolo, Marilyn Monroe, Liz Taylor, Jackie Kennedy, per rivolgere il proprio obiettivo verso volti che l’America preferiva non vedere. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Quando Warhol portò a Ferrara le drag queen che raccontavano l’America

