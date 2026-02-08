Sofia Goggia torna in pista. Dopo aver conquistato il bronzo in discesa, la campionessa italiana si prepara per le prossime gare in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sono ancora tre le competizioni che le permetteranno di puntare a nuove medaglie.

Dopo la medaglia di bronzo ottenuta in discesa libera, può guardare alle prossime gare con rinnovata fiducia Sofia Goggia, che alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 è attesa ancora da tre appuntamenti con in palio le medaglie. L’azzurra potrebbe tornare in pista già domani alle 11.30 per la prova cronometrata della discesa valida come primo segmento della combinata a squadre, che si disputerà il giorno successivo, martedì 10, quando invece la discesa inizierà alle ore 10.30. Un giorno di pausa, e poi sarà tempo dell’ultima gara veloce, il superG, previsto per giovedì 12 alle 11.30, ma Sofia Goggia scenderà in pista anche nella prima delle prove tecniche, con il gigante in calendario domenica 15, quando la prima manche si terrà alle 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando torna Sofia Goggia: programma prossime gare, ancora tre appuntamenti

Approfondimenti su Sofia Goggia

Ecco le prossime gare di Sofia Goggia: dopo il gigante di Semmering, l'atleta bergamasca si prepara a proseguire il suo percorso nella Coppa del Mondo di sci alpino.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sofia Goggia insegna a sciare in 60 secondi! Super gentile

Ultime notizie su Sofia Goggia

Argomenti discussi: Sofia Goggia in esclusiva al termine della prima prova Olimpica di discesa: Non ho spinto al massimo · Sci alpino; Quando e dove vedere Sofia Goggia, Federica Brignone e Lindsey Vonn nella discesa libera alle Olimpiadi Milano Cortina 2026: orario e numeri di partenza; Quando gareggia Goggia in discesa e superG? Date, orari e dove vederla; GOGGIA TORNA SUL PODIO NEL SUPERG DI CRANS e allunga in classifica di specialità. Sofia: Il miglior modo per presentarsi alle Olimpiadi.

Sofia Goggia, la dieta: «Poca pasta, riso olio e parmigiano, frattaglie. Lo sgarro? Strudel e bollicine»Dimenticate le bilance millimetriche e i regimi punitivi. Il segreto della forza esplosiva di Sofia Goggia, la regina delle nevi e punta di ... msn.com

Giochi 2026, bronzo nella discesa di sci per Sofia GoggiaL'oro è stato conquistato dalla statunitense Breezy Johnson in 1'3610, mentre l'argento è della tedesca Emma Aicher, dietro di soli 4 centesimi ... dire.it

Sofia Goggia c’è sempre! Terza medaglia di fila alle Olimpiadi! L’azzurra scrive la storia, bravissima! facebook

#MilanoCortina2026 Bronzoper Sofia #Goggia nella discesa libera sull'Olympia delle Tofane. Un po' di dispiacere per la campionessa, non completamente soddisfatta della gestione della gara, ma contenta di essersi confermata tra le più forti della disc x.com