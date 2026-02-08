Quando partono Franzoni Paris e gli azzurri in combinata | n di pettorale orari precisi tv

Lunedì 9 febbraio, a Bormio, si sfideranno gli azzurri nello sci alpino, nella discesa valida per la combinata a squadre maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. I quattro italiani, tutti inseriti nel primo gruppo di merito, partiranno con pettorali tra il 6 e il 15, e i loro orari sono già stati stabiliti. La gara si svolgerà in modo preciso e puntuale, trasmessa in diretta tv, con Franzoni, Paris e gli altri pronti a dare il massimo per conquist

Inseriti tutti nel primo gruppo di merito, hanno ricevuto in sorte un pettorale tra il 6 ed il 15 i quattro azzurri che saranno impegnati lunedì 9 febbraio nella discesa valida per la combinata a squadre maschile di sci alpino, che a Bormio (Italia), assegnerà il titolo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Florian Schieder (in coppia con Tobias Kastlunger) partirà con l’8 alle 10:48:15, Giovanni Franzoni (con Alex Vinatzer) con il 9 alle 10:51:00, Dominik Paris (con Tommaso Sala) con il 12 alle 10:59:15, e Mattia Casse (con Tommaso Saccardi) con il 15 alle 11:07:30. Per la combinata a squadre maschile di sci alpino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport1, DAZN, Discovery Plus ed HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

Il primo appuntamento della discesa maschile di Kitzbuehel per la stagione 2025-2026 si svolgerà domani, martedì 20 gennaio, alle ore 11.

